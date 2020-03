Mulher infetada com coronavírus que deu à luz no Porto já teve alta. Bebé ainda está no hospital

O segundo teste feito ao bebé filho de uma mulher infetada pelo novo coronavírus, que nasceu na terça-feira no Hospital de São João, no Porto, deu negativo, estando a criança à guarda daquela unidade hospitalar, foi hoje anunciado.

"Nesta fase de internamento foi promovido o contacto, dentro do possível, entre a mãe e o bebé de forma a minimizar as questões relacionadas com a vinculação. O recém-nascido está clinicamente bem (...). Foi opção do hospital que o bebé ficasse à guarda do hospital em sítio seguro", disse, esta manhã, em conferência de imprensa, o neonatologista do Hospital de São João Henrique Soares.

Questionado sobre se a criança necessita de cuidados especiais como permanecer numa incubadora, o médico sintetizou: "O bebé está bem. Está no hospital. É um caso negativo [à Covid-19]".

Já a diretora do serviço de Obstetrícia, Marina Moucho, contou que o parto realizado na terça-feira de madrugada foi natural e que a mãe e o recém-nascido, "uma menina de 3,240 quilos", seguiram todos os protocolos montados para estes casos.

"Foi cumprido o protocolo de isolamento e correu tudo bem. A mãe já teve alta e está em casa sob vigilância. Apresenta muitos poucos sintomas, apenas tosse seca", disse a diretora de obstetrícia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e infetou já mais de 235.000 pessoas em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou na quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

Portugal encontra-se desde as 00h00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23h59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública - cujo incumprimento incorre em crime de desobediência.