Navio atracado há 8 dias no Porto de Sines com tripulação de quarentena devido à Covid-19

Um navio de transporte de animais vivos está atracado há oito dias no Porto de Sines, porque a tripulação encontra-se de quarentena, após ter sido confirmada a infeção pelo vírus que provoca a covid-19 em dois tripulantes.

O primeiro caso de infeção foi detetado, no passado dia 27 de novembro, num dos tripulantes do navio, com bandeira do Luxemburgo, que "apresentou sintomas" compatíveis com a doença covid-19, disse hoje à agência Lusa a responsável da Autoridade de Saúde Pública local, Fernanda Santos.

O tripulante "tinha sintomas, fez o teste que deu [resultado] positivo e isso levou-nos a alargar os testes a todos os tripulantes do navio, tendo sido detetado mais um [caso] positivo", explicou, referindo que, "como são contactos de alto risco, ficaram todos em quarentena".