A praia do Norte, na Nazaré, volta a estar no centro das atenções com um novo recorde de maior onda surfada no Mundo: 26,2 metros. Esta terça-feira, foi oficializada a nova marca, com o alemão Sebastian Steudtner, o autor da proeza, a receber o certificado pela proeza em outubro de 2020. É a quinta vez que a Nazaré bate o recorde do Mundo, em surf. Em kitesurf também detém um recorde do Mundo.









“Lembro-me bem deste dia especial. Foi o primeiro dia da temporada e a energia do oceano estava fantástica. Não há outro sítio como este”, afirmou o surfista alemão. “Para nós é uma satisfação enorme e começa a ser normal serem batidos recordes na Nazaré”, diz Walter Chicharro, presidente da Câmara da Nazaré.

O primeiro surfista a bater um recorde na Nazaré foi o havaiano Garrett McNamara, quando surfou uma onda homologada em 23,77 metros de altura, em 1 de novembro de 2011. Em 2017, o recorde foi batido pelo brasileiro Rodrigo Coxa, também na praia do Norte, onde surfou uma onda de 24,38 metros. A estes somaram-se os recordes da brasileira Maya Gabeira, que em 2020 ultrapassou a sua própria marca (22,40 metros).





A praia do Norte está na corrida para um novo recorde, pois decorrem medições das ondulações no último inverno, em que o brasileiro Lucas Chumbo poderá ter ultrapassado a onda surfada pelo alemão.