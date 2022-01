Pelo menos três surfistas feridos ao desafiarem ondas gigantes na Nazaré. Veja as imagens

Por estes dias a Praia do Norte, na Nazaré, é ‘invadida’ por surfistas destemidos que desafiam as ondas gigantes que ocorrem neste altura do ano, tentando bater o recorde da maior onda surfada. Este sábado, pelo menos três atletas acabaram feridos após caírem e serem arrastados pela forte ondulação.

Segundo apurou o CM, primeiro foi Pierre Rollet, surfista francês da equipa da brasileira Maya Gabeira, que caiu e, durante o resgate, a mota onde seguia Maya Gabeira acabou por se virar. Os incidentes acabaram com o francês a qiueixar-se de dores e a ser levado ao Hospital de Leiria.

Também CJ Macias, cunhado de McNamara, e que pertence à mesma equipa do recordista de ondas gigantes, sofreu uma queda aparatosa, tendo sido encaminhado para o mesmo hospital. O resgate foi dificultado pela força da ondulação e pelo facto do atleta estar vestido de branco, o que dificultou a sua localização.

A francesa Justine Dupont protagonizou a terceira queda do dia, bastante aparatosa e junto a uma zona de rochas, o que levou quem assistia a temer o pior. Retirada da água com dores, foi assistida no local.

Junto ao Forte da Nazaré juntam-se ainda largas centenas de pessoas e fãs do surf, para verem as proezas realizadas pelos atletas que estão no local.