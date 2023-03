“Negacionismo” trava mais polícia na Movida do Porto

Venda de bebidas proibida na via pública das 21h00 às 07h00, bem como venda para consumo na rua, vários horários de funcionamento e três zonas com regras diferentes. Estas são as novas regras da Movida do Porto, já em vigor desde 24 de fevereiro. Mas, diz o presidente da Câmara do Porto, há “algum negacionismo” por parte do Estado central por não ser permitido que haja policiamento pago pelas empresas e câmara na zona de diversão noturna.









“Há agentes gratificados no espaço público, como nas obras do Metro. Não percebo porque há agentes pagos num supermercado e não pode haver na Rua de Cândido dos Reis. Parece que há algum negacionismo relativamente a essa matéria, mas não podemos ir além das nossas competências”, diz Rui Moreira.

Miguel Camões, presidente da Associação de Bares e Discotecas da Movida, indica que “tudo o que ajude a controlar o ‘Botellón’ é vantajoso”. Já Nuno Cruz, autarca do Centro Histórico, considera que “o problema não vai terminar enquanto o Governo não avançar com a proibição do consumo de álcool na via pública”.