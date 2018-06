Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negócio de 14 milhões de euros sem vistos do tribunal

Em causa estão contratos para a aquisição de serviços de manutenção de licenças da Microsoft.

Por Sónia Trigueirão | 08:43

O Tribunal de Contas (TdC) negou, pela segunda vez, um visto à aquisição de serviços de Manutenção de Licenciamento Microsoft por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) à empresa ITEN Solutions - Sistemas de Informação.



Em causa está um negócio de 14 milhões de euros que a administração da SPMS adjudicou à empresa, a 12 de julho de 2017, e que tentou aprovar, dividindo a despesa em três anos: 3,3 milhões de euros em 2017, 7,7 milhões em 2018 e 3 milhões em 2019.



A primeira recusa de visto aconteceu em novembro de 2017. A SPMS submeteu ao TdC um contrato que superava os 10 milhões de euros (sem IVA), com a duração de dois anos (2018 e 2019). O TdC recusou o visto porque a SPMS não podia assumir compromissos plurianuais sem autorização dos ministérios da Saúde e das Finanças.



A 15 de janeiro de 2018, uma portaria assinada pelo secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos Zorrinho, contornou a falta de visto e autorizou a despesa de 10 milhões. Ainda faltava viabilizar o contrato de 3,3 milhões de euros referentes a 2017, ao qual o TdC recusou o visto, a 22 de maio passado.



O serviço foi prestado entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2017, mas o contrato foi assinado em fevereiro de 2018 – o que confere ilegalidade ao mesmo.



Segurança dos dados estava em causa

A empresa pública Serviços Partilhados do Ministério da Saúde justificou ao Tribunal de Contas a manutenção do contrato com a ITEN Solutions, que terminava a 30 de setembro de 2017, com o facto de a interrupção dos serviços colocar em causa "a segurança dos dados, provocando a vulnerabilidade dos sistemas de todo o Serviço Nacional de Saúde".



O CM solicitou esclarecimentos à SPMS, que remeteu explicações para hoje.



Empresa aumenta dívida face a 2016

A SPMS assumiu compromissos, até dezembro de 2017, de 61,1 milhões de euros, dos quais "13,5 milhões de euros ficaram por pagar", lê-se no relatório trimestral de execução orçamental - 4º trimestre de 2017. Houve um crescimento de 7,2 milhões de euros face a dezembro de 2016.



SAIBA MAIS

2010

ano em que foi criada a SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que tem como missão a prestação de serviços nas áreas de compras e logística, serviços financeiros, recursos humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação às entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Nova rede informática

A SPMS vai investir cerca de 18 milhões de euros na aquisição de serviços para a implementação e exploração de uma nova Rede de Informação de Saúde.