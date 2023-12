António Costa não esconde "inveja" por não ser o "decisor político" da solução para o novo aeroporto

O primeiro-ministro António Costa não escondeu a "inveja" por não ser o "decisor político" da solução para o novo aeroporto. O líder do governo reagiu, esta terça-feira, à leitura do relatório sobre a solução para a futura infraestrutura aeroportuária em Lisboa."Todos estamos conscientes da urgência de responder a esta necessidade", defendeu. António Costa também frisou que tem consciência que nenhuma solução será "unânime".A leitura realizada antes do discurso do primeiro-ministro apontou Alcochete e Vendas Novas como soluções mais viáveis para receber o novo aeroporto. O período de discussão pública decorre entre 6 de dezembro e 19 de janeiro.O líder do governo destacou a independência da comissão técnica, liderada por Rosário Partidário. "Nenhum dos membros do CTI foi escolhido pelo Governo. Era importante assegurar que aqueles que se pronunciavam o faziam com a maior liberdade", asseverou."Em março poderemos dispor de um relatório final", disse António Costa, que não prevê motivos para atrasar a realização das obras. No mesmo mês serão realizadas as eleições legislativas em Portugal."É um bom ovo da Páscoa para o Governo que depois de 10 de março vai liderar o país."