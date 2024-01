Nesta aldeia dão cigarros a crianças no dia de Reis. Tradição transmontana volta a ser notícia em Espanha

Ninguém sabe ao certo como e há quanto tempo nasceu a tradição do Dia de Reis em Vale de Salgueiro, Mirandela, mas esta gera polémica desde o início.



De acordo com informações disponibilizadas pela Câmara Municipal de Mirandela, ano após ano, "esta freguesia mantém vivas as tradições e suscita o interesse de muitos visitantes ansiosos por assistir a estes rituais ancestrais".





Todos os anos, Portugal volta a ser notícia devido a uma tradição polémica numa aldeia em Mirandela. Para comemorar o dia dos Reis, crianças e jovens de todas as idades têm permissão para fumar na aldeia de Vale do Salgueiro nos dias 5 e 6 de janeiro. Em muitos dos casos, são os adultos que lhes dão os cigarros.O jornal El Mundo divulgou esta quarta-feira mais detalhes sobre as celebrações do dia de Reis em Vale do Salgueiro. As comemorações incluem música, danças, fogo de artifício e tabaco para as crianças.Os mais novos saem à rua para comprar tabaco ou recebem-no dos pais. Durante a madrugada de dia 6 têm também a oportunidade de beber vinho.O jornalista José Ribeirinha, que incluiu mais informações sobre esta tradição num livro, explica que em Vale de Salgueiro se tem consciência de que o tabaco é prejudicial à saúde."É apenas um ritual de passagem. É apenas costume que faz parte de um conjunto mais alargado de festividades ligadas ao solstício de inverno e, tal como no Carnaval, há uma certa suspensão das regras", lê-se num excerto, citado pelo jornal El Mundo.