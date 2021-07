Nível de risco da matriz da Covid-19 passa para 480 casos por 100 mil habitantes

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 passa a fixar-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em vez dos atuais 240, segundo a decisão de hoje do Conselho de Ministros.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19 na Internet, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt [índice de transmissibilidade], agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)".

Paralelamente, vão continuar a ser divulgadas semanalmente pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) as informações relativas à transmissão (incidência, Rt e positividade de testes), gravidade (incidência em maiores de 65 anos) e taxa de ocupação de enfermarias e unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde.