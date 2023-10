Nobel distingue descobertas que levaram à vacina da Covid

Descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas mRNA eficazes contra a Covid-19 valeram, na segunda-feira, a atribuição do prémio Nobel da Medicina à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman.As investigações "foram fundamentais para o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a Covid-19 durante a pandemia que começou no início de 2020. Através das suas descobertas inovadoras, que alteraram a nossa compreensão de como o mRNA interage com o nosso sistema imunitário, os laureados contribuíram para a taxa sem precedentes de desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana nos tempos modernos", afirma em comunicado a Assembleia do Nobel.Katalin Karikó, de 68 anos, é professora na Universidade de Sagan, na Hungria, e professora adjunta na Universidade da Pensilvânia, EUA. O médico e investigador norte-americano Drew Weissman, 64 anos, realizou a sua investigação juntamente com Karikó na Pensilvânia, explicou Thomas Perlmann, secretário da Assembleia do Nobel.Os investigadores observaram que as células dendríticas reconhecem o mRNA ‘ in vitro’ como uma substância estranha, o que leva à sua ativação e à libertação de moléculas de sinalização inflamatória. "Karikó e Weissman perceberam que algumas propriedades críticas devem distinguir os diferentes tipos de mRNA", é referido.Na investigação produziram diferentes variantes de mRNA, cada uma com alterações químicas únicas nas suas bases, que entregaram às células dendríticas. "Os resultados foram surpreendentes: a reação inflamatória foi quase abolida quando as modificações de base foram incluídas no mRNA." Estes resultados foram publicados em 2005, 15 anos antes da pandemia.António Egas Moniz (1874–1955), médico neurologista, investigador, político e escritor, ganhou o Nobel da Medicina em 1949 pelos seus estudos relacionados com a lobotomia. Desenvolveu a angiografia cerebral e a leucotomia pré-frontal e desempenhou diversos cargos em hospitais e outras entidades ligadas à saúde.Os cientistas distinguidos com o Nobel já tinham sido agraciados em Portugal no ano passado pela mesma investigação, através da Fundação Bial.A Escola Nacional de Saúde Pública considerou, na segunda-feira, que a atribuição do Prémio Nobel da Medicina dá "uma ênfase à grande vacinação" como um dos instrumentos mais importantes na prevenção de doenças.