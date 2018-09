Noiva cumpre sonho e vai de metro para o casamento em Gaia

Sonho de atravessar a ponte Luís I para a boda realizou-se este domingo.

15:49

O sonho da noiva era atravessar a ponte Luís I no dia do casamento. Decidida a realizar o desejo antigo, comunicou-o à Metro do Porto, que não se opôs a que uma das composições do metro a transportasse desde a estação de S. Bento, no Porto, até ao jardim do Morro, em Gaia.O casamento decorreu este domingo e a noiva viajou desde o distrito de Braga acompanhada pelas damas de honor e por um fotógrafo, num Alfa Pendular."A noiva ligou-nos e aceitámos de imediato. É uma coisa fora do normal e que vai de encontro à assinatura da Metro que é 'A vida em movimento'", contou aofonte da empresa.Esta não é a primeira vez que o metro leva uma noiva até ao altar . Já em 2007, um casal e os 60 convidados utilizaram uma composição, desde Vila Nova de Gaia até ao local da cerimónia, em Azurara, Vila do Conde.