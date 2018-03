Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nome dos Xutos&Pontapés em anfiteatro

Espaço na Quinta da Marialva recebe nome da banda.

Por Cláudia Borges Monteiro e Francisca Genésio | 01:30

O anfiteatro natural onde se realizam os principais concertos das Festas de Corroios (Seixal) tem desde domingo o nome dos Xutos & Pontapés. O monumento de homenagem à banda e a placa onde se lê "Remar, remar, forçar a corrente" foram este domingo inaugurados no Parque Urbano da Quinta da Marialva.



Convidados especiais na cerimónia de apresentação do cartaz das festas deste ano, os Xutos contaram com uma surpresa: um grupo de crianças do Seixal, ‘equipadas’ com guitarras insufláveis e vestidas com camisolas e lenços dos Xutos, dançaram ao som das músicas da banda.



"Estou muito agradecido. Muitas das músicas que temos foram certamente estreadas nas festas de Corroios", confidenciou ao Correio da Manhã Tim, vocalista da mítica banda de rock. Os Xutos já participam nas festas da vila desde a primeira edição, há 43 anos, e têm sido presença regular. O concerto deste ano será o primeiro em Corroios sem o guitarrista Zé Pedro, que morreu a 30 de novembro de 2017.



No cartaz deste ano surgem ainda Ramp, Mariza, Matias Damásio, Tiago Bettencourt e João Pedro Pais, entre outros. Os concertos são à borla, exceto os espetáculos de Mariza e dos Xutos: os bilhetes para cada um custa 5 euros. O investimento nas festas ronda 370 mil euros, "com retorno", garantiu o presidente da Junta de Freguesia de Corroios, Eduardo Rosa.



As Festas de Corroios realizam-se de 24 de agosto a 2 de setembro.