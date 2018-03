Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xutos com novo tema voltam ao Rock in Rio

Banda lançou o primeiro single depois da morte de Zé Pedro.

Por Miguel Azevedo e Duarte Faria | 01:30

Em janeiro, passado mais de um mês sobre a morte de Zé Pedro (a 30 de novembro do ano passado, aos 61 anos), os Xutos & Pontapés anunciaram que iam continuar e que já estavam a preparar um novo disco e concertos. Esta terça-feira, Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui voltaram a mostrar que estão empenhados neste regresso.



Numa apresentação para a imprensa, a banda revelou o seu novo single, ‘Fim do Mundo’. "Neste tema, o Zé Pedro já não toca. É sobre a fragilidade da vida. Foi de escrita imediata, uma compressão do percurso que dizem que nos passa pelos olhos em certo momento. A produção do João Martins ajudou a criar uma atmosfera especial, solitária, que serve a canção, que é tão simples", explicou Tim, autor da letra.



Os Xutos & Pontapés revelaram ainda que vão voltar a atuar este ano no Rock in Rio Lisboa, tal como aconteceu em todas as anteriores edições do festival de música. Sobem ao palco do parque da Bela Vista a 29 de junho.



O concerto especial, que vai "celebrar quase 40 anos" de Xutos, ficará marcado por um momento de homenagem a Zé Pedro, fundador e guitarrista da banda. No mesmo dia, a Cidade do Rock recebe também The Killers, The Chemical Brothers, James, os portugueses Capitão Fausto e Manel Cruz, e a festa Revenge of the 90’s.



Em 2018, os Xutos preveem ainda lançar um disco de originais, sendo que algumas das novas músicas contam com a guitarra de Zé Pedro, por terem sido gravadas no ano passado.