Ouça "Fim do Mundo", a nova música dos Xutos & Pontapés

Banda apresentou tema em direto no Facebook.

21:56

A banda vai atuar a 29 de junho no festival Rock in Rio Lisboa (RiR), no Parque da Bela Vista, foi hoje anunciado.



O grupo português volta a pisar o Palco Mundo - o maior do festival - onde já atuou em todas as sete edições anteriores do RiR, juntando-se este ano aos The Killers, The Chemical Brothers e James.



O novo tema pode ser ouvido a partir do minuto 26.





Os Xutos & Pontapés apresentaram esta terça-feira uma nova música. O tema, intitulado "Fim do Mundo", foi apresentado em direto no Facebook.