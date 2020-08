Norte volta a ter mais novos casos de infeção com o novo coronavírus

Mais de metade dos novos casos de infeção por Covid-19 foram registados no Norte do País, que volta a ficar à frente de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) na evolução da pandemia, com mais 162 infetados contabilizados de sábado para domingo (51,4% do total). A informação foi divulgada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá ainda conta de mais uma vítima mortal a lamentar e de 121 novos casos positivos na região de LVT, que é a segunda mais afetada do País.









O aumento dos números do Norte prende-se, principalmente, com a situação do concelho de Arouca, distrito de Aveiro, onde foi identificado um surto de Covid-19 no lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga. De sábado para domingo os casos positivos duplicaram naquela instituição e este domingo, segundo dados da própria câmara municipal, eram já 128 os infetados.

Com 57 768 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em Portugal já morreram 1819 pessoas por causa do novo coronavírus e estão dados como recuperados 41 885 doentes.