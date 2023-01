Nova dose de reforço contra a Covid-19 estendida a maiores de 18 anos

Todas as pessoas com mais de 18 anos vão poder receber a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS)."A vacinação será operacionalizada nos próximos dias", informou a DGS.Até à data o segundo reforço vacinal contra a Covid-19 tinha sido maioritariamente administrado aos grupos elegíveis prioritários, acima dos 50 anos de idade.Em comunicado, a DGS dá conta que esta atualização é levada a cabo "num momento em que a maioria da população elegível no âmbito da Campanha de Vacinação Sazonal 2022-2023 está vacinada e após parecer da Comissão Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19".Iniciada em setembro, a campanha de de Reforço Sazonal da vacina já permitiu a vacinação de mais de três milhões de pessoas, o que contribuiu "para mitigar o impacte da doença grave nos grupos de maior risco".