NOVA Information Management School com melhor mestrado do mundo

O Mestrado em Gestão de Informação, com o ramo de Gestão do Conhecimento e Business Intelligence da NOVA Information Management School (IMS) foi classificado como o melhor do mundo no ranking da Eduniversal.

O ranking analisa 50 áreas de estudo e avalia mais de 20 mil programas do ensino pós-graduado. Em 2019, a Nova IMS recebeu a classificação de melhor mestrado do mundo com o curso de Gestão de Informação, com especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence.

O mesmo mestrado, com especialização em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, também se destacou no ranking, neste caso enquanto o melhor da Europa Ocidental.