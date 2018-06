Jovens portugueses apresentam coleções na Semana de Moda de Roma

Esta é uma das principais plataformas de internacionalização de 'designers' emergentes.

No mesmo espaço em que realizadores como Fellini, Visconti ou Pasolini rodaram algumas das suas maiores obras-primas, cinco 'designers' portugueses expõem quinta-feira as respetivas propostas Primavera/Verão 2019 na Semana de Moda de Roma.

O espaço Cinecittá, na capital italiana, recebe assim a quarta participação do projeto de moda da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, no calendário da Altaroma, e a terceira paragem do roteiro internacional do Portugal Fashion, depois da presença, este ano, nas semanas de moda de Paris e Milão.

Os jovens criadores Daniela Pereira, Joana Braga, Mara Flora, Maria Meira e Nycole vão dar a conhecer as respetivas propostas ao público internacional e especializado, no âmbito do 'Fashion Hub' do Altaroma, considerado uma das principais plataformas de internacionalização de 'designers' de moda emergentes.