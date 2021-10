Novas suspensões nas carreiras fluviais da Transtejo durante o fim de semana e próxima semana

A Transtejo alertou para novas suspensões, durante o próximo fim de semana, de carreiras fluviais entre o Montijo, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, por falta de recursos humanos operacionais.

Na sua página na internet, a Transtejo/Soflusa (TTSL) avisou que no sábado, dia 30 de outubro, fica suspenso o serviço a partir das 20h00, sendo neste horário o último barco, entre o Montijo e o Cais do Sodré.

Com o objetivo de minimizar o impacto dessas perturbações de serviço, a Transtejo "oferece" como alternativa o usufruto da ligação fluvial do Barreiro.

Assim, de acordo com a empresa, o título de transporte válido na ligação fluvial do Montijo será igualmente válido na ligação fluvial do Barreiro.

A TTSL assegura ainda o transporte rodoviário entre os terminais fluviais do Barreiro e do Montijo, estando previstos autocarros às 21h10 entre Montijo - Barreiro e pelas 20h30 e 22h00 entre Barreiro - Montijo.

Para domingo, 31 de outubro, está prevista a supressão da ligação fluvial Cais do Sodré - Montijo, das 21h30.

Na sua página de internet, a TTSL adianta também que vão ocorrer interrupções nas carreiras entre Cacilhas - Cais do Sodré de 1 a 3 de novembro, no período noturno.

Na segunda-feira, 1 de novembro, as últimas carreiras antes da interrupção do período noturno acontecem pelas 21h30 na ligação Cacilhas - Cais do Sodré e pelas 21h45 entre Cais do Sodré - Cacilhas.

As primeiras carreiras após a interrupção, na ligação Cacilhas - Cais do Sodré ocorrem às 00h05 de 2 de novembro, enquanto a ligação contrária está prevista para as 00h20.

As restantes carreiras são realizadas de acordo com o horário em vigor, segundo informação da empresa.

Para terça e quarta-feira, as últimas carreiras antes da interrupção no serviço no período noturno, são às 20h38 entre Cacilhas - Cais do Sodré e pelas 20:50, entre Cais do Sodré -- Cacilhas.

As primeiras carreiras após a interrupção são, de acordo com a empresa, na quarta e quinta-feira, na ligação Cacilhas - Cais do Sodré, pelas 00h05 enquanto Cais do Sodré - Cacilhas acontecerá às 00h20.

A suspensão destas carreiras deve-se à "falta de recursos humanos operacionais", esclareceu a TTSL.

As perturbações dos serviços entre Lisboa e os municípios da margem sul do Tejo, no distrito de Setúbal, servidos por transporte fluvial têm sido frequentes em setembro e outubro, atingindo o Montijo, o Seixal e Cacilhas e Trafaria, em Almada, todos no distrito de Setúbal.

A empresa esclareceu que não conseguiu contratar cinco maquinistas para operacionalizar os barcos, tendo sido, entretanto, convocada uma greve a horas extraordinárias por parte dos trabalhadores.

O Governo, a TTSL e os sindicatos que assinaram o acordo de empresa estão num processo negocial para ultrapassar esta greve às horas extraordinárias.

Em resposta à Lusa, a TTSL destacou que, enquanto se mantiverem estes constrangimentos, e nas situações em que se encontre totalmente suspensa a ligação fluvial "sem alternativas ao nível da rede de transporte público", garantirá "alternativa de mobilidade", para a qual é válido o título de transporte da ligação fluvial suspensa.

Esta alternativa será assegurada através da "ligação fluvial mais próxima" e com o "transporte rodoviário entre terminais fluviais, em horários previamente definidos".

O detalhe sobre as perturbações previstas pode ser consultado no 'site' da empresa TTSL em https://ttsl.pt/avisos/.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.