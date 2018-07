Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo Banco fecha agência em Abrantes

Medida está incluída no fecho de 73 agências previsto para este ano.

18:07

A agência do Novo Banco em Alferrarede, Abrantes, vai encerrar as suas portas na sexta-feira, dia 27 de julho, disse à Lusa o vice-presidente daquele município do distrito de Santarém, decisão que o autarca afirmou "lamentar".



Na reunião de executivo da Câmara de Abrantes realizada esta semana, João Gomes (PS), lamentou o facto de apenas ter sido oficialmente informado pela administração do Novo Banco do encerramento da agência de Alferrarede após a afixação de aviso na porta do balcão, uma decisão que criticou porque "esvazia" de serviços a população e empresários de Alferrarede, particularmente num momento em que já foram anunciados vários investimentos públicos de regeneração urbana do centro histórico.



As preocupações foram partilhadas pelo vereador do Bloco de Esquerda, Armindo Silveira, que reforçou a posição manifestada pelo vice-presidente socialista dizendo que a agência de Alferrarede "cumpriu os objetivos propostos, é utilizada por muitas empresas, que inclusive utilizam o cofre noturno, e por muitos cidadãos têm ali empréstimos".



O Novo Banco afixou na porta da agência de Alferrarede um aviso de "mudança de instalações" indicando que a partir do dia 30 de julho os clientes poderão dirigir-se ao balcão de Abrantes, na rua do Montepio, no cento histórico da cidade, a cerca de 10 minutos da agência que agora encerra.



No início de julho foi anunciado que o Novo Banco vai encerrar cerca de 30 balcões até final do mês, uma medida incluída no fecho de 73 agências previsto para este ano.



Já em final de abril o Novo Banco tinha fechado 30 balcões.



O fecho de agências do Novo Banco este ano visa antecipar a meta negociada com Bruxelas para 2021, ano em que o banco deveria ter 400 balcões (menos 73 do que tinha no final de 2017).