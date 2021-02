O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) começou a instalar o primeiro de dois aceleradores lineares no Serviço de Radioterapia. Vai entrar em funcionamento até final do primeiro semestre.Na prática, possibilitam uma redução das sessões de radioterapia na eliminação de tumores. Estes equipamentos permitem a utilização de técnicas através da “imagem guiada com intensidade modulada e arcoterapia com intensidade modelada”, explica Margarida Borrego, diretora do Serviço de Radioterapia do CHUC.