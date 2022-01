A esclerose múltipla pode ser provocada pelo vírus Epstein-Barr, de acordo com um novo estudo de investigadores norte-americanos, que identificaram, pela primeira, vez um provável culpado para esta doença autoimune.





A descoberta alimenta a esperança para desenvolver, no futuro, um tratamento que permita a cura desta doença que afeta aproximadamente 2,8 milhões de pessoas no Mundo. Cerca de 95% de todos os adultos estão infetados com o vírus Epstein-Barr, que também pode causar outras doenças, como a mononucleose.