Novos funcionários do Mercadona em Portugal com salário de entrada superior a mil euros

A partir de janeiro, o salário mínimo auferido pelos trabalhadores da rede de supermercados espanhola, Mercadona, em Portugal será de 1.034 euros brutos mensais, o que representa uma diferença de 147 euros em relação ao salário mínimo nacional (com duodécimos incluídos).



A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, contando atualmente com 36 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém e, desde terça-feira passada, também em Viseu.



A Mercadona anunciou que vai aumentar em 11% o salário de entrada dos seus trabalhadores em Portugal, adiantando que, a partir de janeiro de 2023, o vencimento mínimo será de 1.034 euros brutos mensais, "o que representa uma diferença de 147 euros em relação ao salário mínimo nacional (com duodécimos incluídos)", realça a empresa.



De acordo com a Mercadona, além deste incremento salarial, os seus trabalhadores "beneficiam da política de progressão salarial da empresa", que se traduz num "aumento de 11% anual que permite atingir um salário no valor de 1.414 euros brutos mensais (com duodécimos) num máximo de quatro anos de antiguidade".



Adicionalmente, recebem também um prémio anual por objetivos que corresponde a um salário extra, nos primeiros quatro anos, e dois salários extra nos anos seguintes. "A Mercadona pretende continuar a crescer em Portugal e o nosso objetivo é promover condições laborais competitivas, tanto a nível económico como na conciliação ou no desenvolvimento profissional. Para poder oferecer um serviço de excelência ao cliente, a empresa tem de contar com recursos humanos de qualidade, o que implica investir nas pessoas e oferecer condições que as satisfaçam e motivem para realizar o seu trabalho da melhor forma possível", enfatiza Hugo Pilar, responsável de benefícios e compensações da empresa em Portugal.