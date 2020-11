Portugal regista recorde de mortes e 4096 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

A Região Norte volta a ser a região mais afetada, concentrando 2265 dos novos casos e 33 mortos. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1217 novos casos e 22 mortes, a Região Centro, com 379 e mais cinco mortes, o Alentejo, com 148 e mais uma morte e o Algarve com 60 novos casos e mais uma vítima mortal.A Região Autónoma da Madeira e dos Açores regista mais 11 e 16 casos, respetivamente. A ilha da Madeira regista ainda mais uma vítima mortal.Na conferência de imprensa de atualização dos dados à segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou para os sintomas como tosse, febre, falta de ar e perda do olfato e do paladar.Em relação à notícia divulgada esta segunda-feira pela farmacêutica Pfizer sobre a eficácia de 90% da vacina contra o coronavírus, a diretora-geral da saúde sublinhou que "se se vier a comprovar a sua efetividade na ordem dos 90% (...) será das melhores vacinas que teremos". Graça Freitas revelou ainda que esta é uma das vacinas que Portugal deverá adquirir.A Direção-Geral da Saúde vai atualizar esta semana a lista dos concelhos de Portugal continental mais afetados.Graça Freitas 68 a 70% deverão ocorrer por convívio familiar ou social, em episódios de descontração. "O momento das refeições em família é crítico", sublinhou."Testes são prescritos sempre que são necessários", relembrou a diretora-geral da saúde, relembrando que a população não deve ter iniciativa própria para pedir os mesmos. "As pessoas não deviam tomar a iniciativa de elas próprias pedirem testes. Não é aconselhável fazer testes sem a prescrição médica", afirmou.