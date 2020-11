Número de casos de Legionella no Norte do país sobe para 88. Origem do surto ainda não foi revelada

Subiu para 88 o número de casos notificados de legionella no surto que afeta os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim desde 29 de outubro. Até ao momento, já foram registadas dez mortes com a bactéria. A origem deste surto ainda não foi revelada.

O novo caso é de um doente, que ficou internado no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, onde foram já diagnosticados 30 casos e estão internadas três pessoas.

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, já registou 48 casos diagnosticados. Continuam ali internados cinco doentes.

No Hospital de S. João, no Porto, deram entrada 10 pessoas com a bactéria e estão internadas quatro pessoas.

Na semana passada, as autoridade de saúde de Matosinhos indicou que foi detetada legionella numa das torres de refrigeração do centro de distribuição dos produtos lácteos Longa Vida, em Perafita, Matosinhos. A empresa referiu, em comunicado, que desligou "preventivamente" as torres. Informou que "não recebeu informação sobre a correlação entre a presença desta bactéria e a origem do surto que atingiu a região".

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou, já no dia 19, que solicitou à Administração Regional de Saúde do Norte "que informe as populações sobre os cuidados a ter durante este período e que indique quais as medidas preventivas que foram tomadas e de que forma estas mitigam o risco de infeção e do aparecimento de novos casos". A ARS/Norte ainda não respondeu, nem divulgou qualquer comunicado nesse sentido.

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar as causas do surto que já provocou 10 mortes.