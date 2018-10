Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de crianças e jovens com direito a abono de família desce em setembro

Estatística deverá estar associada aos atrasos na renovação da prova escolar.

Por Lusa | 13:27

Mais de um milhão de crianças e jovens receberam o abono de família em setembro, menos 3,1% do que em agosto, o que pode ser explicado com atrasos na renovação da prova escolar.



Segundo os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, no mês de setembro o abono de família chegou a 1.071.941 crianças e jovens, menos 3,1% do que em agosto, quando foram pagos 1.105.889 abonos, e menos 3,8% do que em igual período do ano passado, quando foram contabilizados 1.113.781 abonos.



"Registe-se que o decréscimo no número de abonos de família processados no mês de setembro está, geralmente, associado a atrasos na renovação da prova escolar", lê-se na síntese estatística da segurança social.



Acrescenta que essa situação será regularizada a partir do momento da apresentação da prova escolar, sendo depois feito o processamento das prestações com retroativos.



Por outro lado, em relação aos pais que usufruíram da prestação por parentalidade, a Segurança Social revela ter pagado em setembro a 39.251 pessoas, entre 26.538 mulheres e 12.713 homens, o que corresponde a um aumento de 3,1% face a agosto e de 8,5% face a setembro de 2017.



De acordo com a informação da Segurança Social, o número de prestações por parentalidade entre as mulheres cresceu 1,3% comparativamente com o mês anterior e 7% considerando o período homólogo.



No sexo masculino, houve acréscimos de 7,2% tendo em conta agosto de 2018 e de 11,6% em relação a setembro de 2017