Os moradores da zona Sul do Parque das Nações, em Lisboa, queixam-se, nos últimos dias, do cheiro do lixo. “Grande parte do lixo nesta zona é enviado por sucção e há um problema na estrutura. Os detritos estão a acumular-se nas condutas. O cheiro nas entradas dos prédios e nas garagens é insuportável. O lixo está acumulado e isto vai piorar com o Natal”, afirma Paulo Coelho, um dos moradores. Este é um problema que afeta milhares de moradores, mas também quem trabalha na zona e comerciantes.





Correio da Manhã, fonte da Junta de Freguesia do Parque das Nações explica que só teve conhecimento do problema na segunda-feira. “Segundo a empresa responsável, Envac, a situação ficará resolvida esta quarta-feira. Um abatimento de terras provocou uma avaria na estrutura das condutas, o que afetou toda a sucção do lixo na zona. Já houve um reforço de contentores na via pública por parte da Câmara de Lisboa até a situação estar resolvida”, esclarece.



