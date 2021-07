"O prognóstico é grave": Constança Braddell luta pela vida nos cuidados intensivos

O quadro clínico de Constança Braddell, de 24 anos, continua a inspirar muitos cuidados. A jovem, doente com fibrose quística, sofreu complicações na última semana e luta pela vida.“Começou com um pneumotórax [emergência médica, que resulta no colapso total ou parcial do pulmão]. Depois deu-se um agravamento do quadro clínico. Ainda estão a ser apuradas as causas. Não se pode atribuir somente à fibrose quística. O prognóstico é grave e pouco esclarecedor. A equipa está a fazer o melhor possível”, explicou a irmã Vera Marques em declarações à CMTV, desmentindo as notícias que davam conta que Constança tinha sofrido um AVC hemorrágico.