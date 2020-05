O terço da esperança que é feito com rolos de palha em Arouca e que se vê do céu

É o ‘Terço da Esperança’, uma iniciativa que juntou a comunidade, a agricultura e a religião, em Mansores, no concelho de Arouca. Aproveitando a colheita de rolos de palha, foi desenhado no peculiar vale agrícola daquela freguesia um terço com a imagem de Maria.

"A ideia surgiu durante a semana passada. Usar como pano de fundo o lindíssimo vale agrícola que temos em Mansores para homenagearmos a Nossa Senhora, Maria Imaculada, neste mês de maio, e rezarmos pelas vítimas da Covid-19", explica ao CM Jorge Oliveira, presidente da Junta de Freguesia de Mansores.

Com os fardos devidamente plastificados – daí a cor branca - e com recurso a cerca de 10 tratores, o desenho do terço demorou mais de sete horas a ser executado, sendo depois completado com a imagem de Nossa Senhora, através de tela igualmente branca. Com recurso a um drone, foram tiradas as fotografias que começam a correr mundo. "Temos muitos emigrantes naturais daqui de Mansores e já recebemos reações de felicidade de países como o Brasil ou a França", acrescentou o autarca.

Cerca de 250 velas colocadas pela população ajudaram a compor o cenário durante a noite de sábado e para este domingo, pelas 20h30, está prevista uma pequena cerimónia religiosa, sempre com o devido distanciamento social a que esta fase obriga.