As obras da Câmara de Leiria junto à Casa dos Pintores, na zona histórica de Leiria, estão a impedir o normal funcionamento da oficina de um estofador, aberta há mais de cem anos. Carlos Ferreira, de 74 anos, herdou o negócio de um tio e agora só consegue abrir a porta quando os operários estão na obra, uma vez que o estabelecimento se situa no interior do próprio estaleiro.