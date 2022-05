Obras do Metro do Porto condicionam zona do Bom Sucesso durante dois anos

As obras do Metro do Porto vão obrigar ao corte, durante dois anos, da via esquerda da passagem inferior entre o largo de Ferreira Lapa e a Rua de Júlio Dinis, no Bom Sucesso, foi anunciado esta quarta-feira pela empresa.

De acordo com informação disponível no 'site' da Metro do Porto dedicado às novas linhas, publicadas também esta quarta-feira na imprensa, "a partir do dia 26 de maio [quinta-feira] e pelo período de um mês, aproximadamente, existirão condicionamentos no Largo de Ferreira Lapa" (traseiras do mercado do Bom Sucesso).

"Os trabalhos de construção da linha Rosa do Metro do Porto implicarão desvios de redes e serviços afetados", adianta a empresa liderada por Tiago Braga.

Posteriormente, "e pelo período previsto de dois anos, segue-se a execução do poço de ventilação", sendo que "tais trabalhos obrigam a que a faixa da esquerda do túnel do Largo Ferreira Lapa seja suprimida".

De acordo com o diagrama apresentado pela Metro do Porto, a circulação rodoviária passará a ser feita exclusivamente pela faixa direita.

Em causa está a construção da linha Rosa do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, com estações intermédias no Hospital Santo António e Galiza, com previsão de abertura no final de 2024.

Em curso, atualmente, está também o prolongamento da linha Amarela, em Vila Nova de Gaia, entre Santo Ovídio e Vila d'Este, incluindo as estações Manuel Leão e Hospital Santos Silva.

As extensões das linhas Amarela e Rosa estão orçadas em 407 milhões de euros, montante ao qual acresce IVA.