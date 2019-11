Odivelas inaugura primeira clínica com câmara hiperbárica para cães e gatos

A primeira clínica com câmara hiperbárica veterinária terapêutica para cães e gatos abre ao público este sábado em Odivelas, no distrito de Lisboa, com consultas de especialidade e meios de diagnóstico.O Centro de Reabilitação e Regeneração Animal de Lisboa (CR2AL) tem a funcionar a primeira câmara hiperbárica veterinária terapêutica para animais desde há cerca de quatro meses, recebendo pacientes direcionados por médicos veterinários, depois de avaliados por uma equipa multidisciplinar.A clínica abre este sábado ao público também com consultas de especialidade e meios de diagnóstico analíticos, radiologia convencional, ecografias e modalidades de reabilitação tais como electromioestimulação, magnetoterapia, ultrassons, terapias com laser e hidroterapia, entre outras, dedicadas a animais.O CR2AL terá ainda disponível um banco de células estaminais e plasma rico em plaquetas.A tecnologia da câmara hiperbárica surgiu ligada ao treino para adaptação à pressão do mergulho subaquático.A Câmara é um aparelho estanque, no interior do qual é fornecido ao paciente uma alta dose de oxigénio a uma pressão superior à da atmosfera, durante um período de tempo adaptado ao caso, que permite oxigenação mais rápida da corrente sanguínea e maior regeneração dos tecidos.Tem sido também usada por desportistas de alto rendimento e na preparação de astronautas e, quando aplicada à medicina regenerativa, consegue ajudar em doenças neurológicas, inflamações, cicatrização de feridas e regeneração dos tecidos, lesões articulares, quadros de anemia e pancreatites, entre muitas outras.A inauguração está prevista para as 17:00.