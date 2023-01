Oficiais de justiça do Porto protestam por melhores condições laborais em frente aos tribunais

Vários funcionários judiciais da comarca do Porto, estiveram, esta terça-feira, parados em frente aos edifícios onde trabalham em plenário.



Alguns dos casos aconteceram no tribunal de São João Novo e no tribunal do Bolhão. Outros também se concentraram em frente ao Palácio da Justiça, na zona da Cordoaria.

Os funcionários reclamam o aumento de salários, a integração do suplemento de vencimento e mais trabalhadores nos tribunais. Muitos deles vestiam uma t-shirt onde se lia: "Justiça para quem nela trabalha".

Na origem da falta de funcionários nos tribunais tem estado o facto de no Tribunal de Pequena Instância Criminal, por exemplo, os funcionários de uma secção estarem praticamente todos de baixa "devido a não conseguirem trabalhar com uma juíza, que os humilha".





"São retirados funcionários de um tribunal para serem colocados num outro, onde já não há funcionários para trabalhar. Assim ficam os serviços em ambos os tribunais prejudicados", garantem. Os oficiais de justiça falam, assim, em "degradação da justiça".