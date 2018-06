Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oi quer reconhecimento da justiça portuguesa após 'alegações mentirosas da Pharol'

Empresa espera uma confirmação formal nos próximos dias sobre o pedido de reconhecimento dos efeitos do plano de recuperação judicial.

A empresa Oi aguarda "para os próximos dias a confirmação formal" pela Justiça portuguesa "do seu pedido de reconhecimento" dos efeitos do plano de recuperação judicial do grupo aprovado e homologado no Brasil, anunciou esta segunda-fera a operadora de telecomunicações.



"A Justiça portuguesa já reconheceu a jurisdição brasileira como a competente para processar a recuperação judicial da Oi", refere a operadora brasileira, que tem a portuguesa Pharol como sua acionista, adiantando que "o plano, que tem como objetivo assegurar a viabilidade" da recuperação e futuro da Oi, "foi aprovado pela imensa maioria dos credores e foi homologado em janeiro pela Justiça brasileira".



Além disso, a Justiça norte-americana "já mandou aplicar a decisão brasileira que homologou o plano em todos os seus termos, como proteção a todos os credores", e, na Holanda, "da mesma forma, homologou-se o plano holandês, que espelha o brasileiro, também vendo aí a melhor forma de proteger os credores", prossegue.



O mesmo aconteceu no Reino Unido, acrescenta a Oi.



Por isso, "há expectativa positiva para decisão em Portugal, onde o pedido de reconhecimento do plano foi homologado nos mesmos moldes, até porque as alegações mentirosas e descabidas da Pharol não obtiveram respaldo em nenhuma jurisdição internacional", refere.



"O plano, já reconhecido em diversas jurisdições, foi aprovado pela imensa maioria dos credores, cabendo à Oi apenas implementá-lo. O foco do plano é a viabilidade e sustentabilidade das Recuperandas e é a melhor forma de proteger a companhia, seus acionistas e credores", conclui.



A Oi está num processo de recuperação judicial desde 2016 com o objetivo de reduzir o passivo da empresa e esteve num processo de fusão com a Portugal Telecom, que nunca se concretizou.