Oito elementos da Câmara da Trofa em isolamento profilático preventivo devido à Covid-19

Quatro membros do executivo da Câmara da Trofa, distrito do Porto, e quatro colaboradores diretos do presidente estão em isolamento profilático preventivo, depois de terem estado em contacto com um colaborador da autarquia que testou positivo ao novo coronavírus.

À Lusa, o gabinete de comunicação da Câmara Municipal da Trofa confirmou que o presidente da autarquia, Sérgio Humberto, três vereadores e quatro colaboradores diretos do presidente permanecem em isolamento profilático preventivo.

Num comunicado divulgado hoje, a autarquia explica que o delegado de saúde da Trofa reavaliou o confinamento e decidiu "estarem reunidas as condições" para o vice-presidente, António Azevedo, regressar ao trabalho presencial na terça-feira.

"O presidente da Câmara Municipal e os restantes três vereadores vão manter-se em isolamento profilático preventivo e vão realizar os testes à covid-19 nos próximos dias", esclarece.

Segundo a autarquia, a situação continuará a ser acompanhada pelo delegado de saúde que, "a cada momento", tomará as medidas necessárias e adequadas.

Na mesma nota, a Câmara da Trofa apela ainda para que todos os cidadãos "continuem a proteger-se", bem como à comunidade.

