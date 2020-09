Autoridade de Trabalho de Guimarães com um infetado com a Covid-19 e 10 trabalhadores isolados

Uma trabalhadora da delegação de Guimarães da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) testou positivo para a covid-19 e outros 10 foram colocados em isolamento profilático, anunciou hoje fonte daquele organismo.

Em resposta escrita enviada à Lusa, a ACT refere que já foram realizados testes a seis daqueles 10 funcionários, com resultado negativo.

Os 10 funcionários "encontram-se em isolamento profilático até ao próximo dia 28 de setembro", acrescenta.

Diz ainda que foi igualmente efetuada a desinfeção das instalações, mobiliário e equipamentos.

A ACT diz que tomou conhecimento, no dia 15 de setembro, de que uma trabalhadora afeta ao Centro Local do Ave (Guimarães) tinha estado em contacto próximo com uma pessoa infetada com covid-19.

Assegura que foram acionadas de imediato todas as medidas previstas no seu plano de contingência, designadamente a permanência da funcionária no seu domicílio e o rastreio dos contactos próximos, contactando a Linha SNS24, como medida de prevenção.

No domingo, a ACT teve conhecimento de que a referida trabalhadora tinha testado positivo à covid-19.

"Nesse mesmo dia, o diretor do Centro Local deu indicação a todos os trabalhadores afetos ao Centro Local do Ave para contactarem a Linha do Centro de Contacto SNS24", descreveu.

Dos contactos efetuados com as autoridades de saúde "resultou o isolamento profilático de 10 trabalhadores", refere ainda a ACT.

A entidade garante que o plano de contingência "foi e continuará a ser cumprido escrupulosamente", nomeadamente no que respeita à disponibilização de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, viseiras e solução antissética de base alcoólica.

