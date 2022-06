Olhos para o céu: Hoje à noite pode observar a primeira Superlua deste ano

A fase de Lua cheia começa às 11h22 desta terça-feira e, sendo o perigeu o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra, o fenómeno está mais visível em Portugal por volta das 23h22. A esta hora, o satélite natural da Terra vai estar mais próximo, a uma distância de aproximadamente 357.432 quilómetros.

, a superlua é um pouco maior do que uma Lua cheia normal e pode ser até 30% mais brilhante. O fenómeno desta terça-feira é apelidado de "lua de morango" pelos especialistas norte-americanos.



Esta terça-feira à noite vai ser visível uma Superlua cheia de cor e brilho, a partir das 23h22.Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), uma superlua significa que "o instante de Lua cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas".De acordo com a página Space.com

Caso o céu esteja nublado, pode acompanhar o acontecimento ao vivo no Youtube, a partir das 20h15.