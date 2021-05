De olhos postos no céu: Hoje à noite há SuperLua

Se ainda não tem planos para esta noite experimente olhar para o céu. É que esta quarta-feira poderá assistir à maior lua cheia do ano, a chamada SuperLua.



O fenómeno ocorre quando a lua cheia se situa no ponto mais próximo da órbitra da Terra. O centro do satélite natural da Terra estará esta quarta-feira a 357.462 quilómetros do centro do planeta.





Esta quarta-feira fica ainda marcada por um eclipse lunar total, o primeiro desde janeiro de 2019.O fenómeno não será, no entanto, visível em Portugal, uma vez que decorrerá durante o dia. 0De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, a lua começará a entrar na penumbra pelas 9h46. Às 10h45, é esperado que entre na sombra. Deverá ficar completamente coberta a partir das 12h10. Pelas 12h19, o eclipse atinge o seu máximo, permanecendo assim até às 12h28.Os eclipses lunares totais ocorrem quando a Lua está cheia. Conforme o satélite da Terra desliza totalmente para a sombra da Terra, ela adquire uma cor rosada. Este tom rosado da Lua só poderá ser visível na costa oeste das Américas, na costa leste da Ásia e nos territórios do Pacífico intermediários.