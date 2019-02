Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hoje à noite tem mesmo de olhar para o céu. Maior lua do ano mostra-se esta terça-feira

Fenómeno resulta da Lua Cheia coincidir com a maior aproximação ao planeta Terra.

17:19

Esta terça-feira à noite tem mesmo de olhar para o céu. Portugal e o mundo vão assistir à maior lua do ano de 2019, apresentando-se mais brilhante do que é normal.



Este é um fenómeno que resulta da Lua Cheia coincidir com a maior aproximação ao planeta Terra e é conhecido como lua de neve.



"Uma super lua ocorre quando a Lua Cheia está no ponto mais próximo da sua órbita da Terra, que também é chamada de perigeu", explicou a NASA, de acordo com a USA Today.



Recorde-se que a lua nasce às 18h15.