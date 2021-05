Quarta-feira é dia de eclipse lunar. Teoria diz que faz parte de ‘trio’ de fenómenos do Apocalipse

Esta quarta-feira à noite é dia de por olhos no céu: terá lugar o primeiro eclipse lunar total desde janeiro de 2019 (não será visível em Portugal, uma vez que ocorrerá durante o dia), assim como a maior lua cheia do ano (conhecida como ´superlua’), e ainda o fenómeno conhecido como ‘lua vermelha’). Para os fãs de astronomia é um dia em cheio, mas há quem garanta que a sucessão de fenómenos astronómicos é um sinal do fim do mundo.

De acordo com Paul Begley, teórico do apocalipse e popular pastor dos EUA, o "fim dos tempos" será trazido com a lua a eclipsar-se quatro vezes e ser lua cheia seis vezes entre os feriados judaicos. Segundo o norte-americano, citado pelo Daily Star, é o que ocorrerá esta quarta-feira, também com a lua pintada de vermelho, como profetizado na Bíblia. Begley cita ainda outros teóricos, como Jpohn Hagee e Mark Blitz, que em 2013 também profetizam que o ‘trio’ de acontecimentos com a lua é um sinal de que o apocalipse está a chegar.

Esta é a segunda superlua vermelha do ano, depois da ocorrida à seis meses, a 31 de janeiro. Já na altura os mesmos teóricos alertaram de que seria "um sinal".

"A luz ficar cor de sangue é um sinal do apocalipse que vem descrito na Bíblia. É o Diabo com as costas a ceder, e o nascer do fim dos tempos. Estamos a vivenciar os derradeiros dias. É tudo sobre as superluas de sangue, são sinais proféticos do fim do mundo", argumenta o profeta.

O fenómeno da lua vermelha ou ‘lua de sangue’ ocorre quando a lua é coberta pela sombra da terra, durante o apocalipse, alguma luz do sol chega à Terra, mas será refratada e dissipada pela atmosfera terrestre, filtrando os verdes e violetas do espetro de luz visível . O efeito torna o por do sol mais cor de laranja, os céus mais azuis e a faz a lua parecer vermelha.