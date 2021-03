"Chuva de lama" atinge Portugal esta segunda-feira por causa de poeira vinda de África, alerta o IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que esta segunda-feira Portugal continental, e zona norte do continente na terça-feira, deverá ser atingido por uma "chuva de lama" provocada por poeira vinda de África.



"A presença de poeiras na atmosfera durante o fim de semana, vindas do norte de África, fez-se de forma mais visível na zona sul do território continental. Também os cidadãos da zona centro que olhassem para o céu virados para sul, terão visto à distância o céu de uma cor acinzentada", descreve o IPMA acrescentando que esse fenómeno deverá intensificar-se esta segunda-feira.





"As previsões apontam para um aumento significativo da concentração de poeiras nos céus de Portugal Continental, inicialmente a sul mas a estender-se a todo o território ao longo do dia", aponta uma nota no Facebook do IPMA.Perante este fenómeno, o céu apresentar-se-à com uma tonalidade acinzentada e a "luz solar será também afetada, com um efeito de filtração constante, mesmo em períodos de menor nebulosidade".Esta poeira está a chegar a Portugal Continental através da "circulação induzida por uma depressão em altitude que afetou o território do arquipélago da Madeira" que se encontra em deslocação na direção do Continente.A aproximação ao Continente provocará instabilidade e esperam-se aguaceiros dispersos durante o dia. "Essa precipitação, associada à presença de poeiras em altitude, poderá resultar na deposição de algumas poeiras no solo, no que popularmente se designa por "chuva de lama"", conclui a nota.