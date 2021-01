Destituição de Trump complica sucessão de Biden nos EUA

O julgamento que terá lugar no Senado sobre a destituição de Donald Trump, e também para tentar impedi-lo de se recandidatar, ameaça ensombrar a tomada de posse de Joe Biden e afastar atenções das medidas urgentes que o novo presidente pretende adotar para estimular a economia e combater a Covid-19.





Ante a recusa do líder republicano do Senado de acelerar o processo, o julgamento de Trump só deve começar no dia 19, véspera da tomada de posse de Biden. Mitch McConnell rejeitou apelos democratas para um julgamento célere de Trump por “incitamento à insurreição”, alegando que não terminaria antes do final do mandato. Mas o julgamento tem de ser realizado, pois a Câmara de Representantes aprovou a destituição na quarta-feira, passando o processo para o Senado. “Espero que o Senado saiba lidar com as responsabilidades constitucionais relativas à destituição sem descurar as outras questões urgentes”, afirmou Biden em comunicado.