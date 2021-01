Trump rejeita culpa por assalto ao Capitólio

Donald Trump rejeitou ontem qualquer responsabilidade pelo ataque levado a cabo pelos seus apoiantes contra o Capitólio e acusou os democratas e os gigantes tecnológicos de dividirem o país e inflamarem a tensão.Falando em público pela primeira vez desde o assalto ao Capitólio, há uma semana, o presidente cessante dos EUA recusou admitir qualquer culpa no sucedido, garantindo aos jornalistas que o seu discurso aos apoiantes uma hora antes do ataque, por muitos apontado como a faísca que ateou o fogo, foi "totalmente apropriado". "Muitas pessoas analisaram o meu discurso, cada frase, e concluíram que foi totalmente apropriado", afirmou Trump, sem explicar a quem sem referia.O presidente considerou ainda "ridículo" o novo processo de destituição lançado contra ele pelos democratas por incitamento à insurreição, acusando-os de criar divisão no país. "Este ‘impeachment’ está a causar uma fúria terrível e eles vão avançar na mesma, é uma coisa terrível, é a continuação da caça às bruxas", acusou Trump, para atacar logo de seguida as grandes empresas tecnológicas, como o Twitter e o Facebook, por terem suspendido as suas contas naquelas redes sociais. "Isso provocou muitos problemas e muita raiva. Quando isso acontece há sempre uma reação", afirmou.Três congressistas democratas que durante o assalto ao Capitólio passaram várias horas fechados numa sala com colegas republicanos que recusaram usar máscara estão infetados com Covid-19. Pramila Jayapal, uma das infetadas, disse que os colegas devem ser expulsos e multados.A Câmara dos Representantes reuniu-se ontem para aprovar uma resolução a apelar ao vice-presidente, Mike Pence, para invocar a 25ª Emenda da Constituição e afastar Trump por incapacidade para desempenhar o cargo. Se Pence não aceitar, os democratas prometem votar já hoje a destituição do presidente por "incitamento à insurreição". "Trump não pode ficar no cargo nem mais um dia", disse o democrata Chuck Schumer.Extremistas armados apoiantes de Donald Trump estão a planear cercar o Congresso para impedir a tomada de posse de Joe Biden na próxima quarta-feira, revelou um congressista após ser informado pelo FBI sobre as novas ameaças que estão a ser feitas nas redes sociais.O presidente Donald Trump decretou ontem o estado de emergência em Washington devido a possíveis protestos e ações violentas planeadas pelos seus apoiantes durante a tomada de posse de Joe Biden.