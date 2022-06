A onda de calor que atinge Portugal, com temperaturas na ordem dos 30 a 35 graus, vai prolongar-se, pelo menos, por mais uma semana. A vaga de calor coloca o território do continente sob aviso amarelo, pelo que não é recomendada a exposição prolongada ao sol. Há também risco máximo de incêndio na maior parte dos concelhos do Interior.









Ver comentários