As temperaturas vão começar a subir na próxima sexta-feira, dia 9, com uma onda de calor a atingir a Península Ibérica. Segundo o site de meteorologia Windy, os termómetros podem atingir os 47°C no vale do Guadalquivir, na Andaluzia, e com uma temperatura média de 35°C para o território de Portugal continental.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera dá conta da mesma tendência. De acordo com o modelo do Centro Europeu, as temperaturas chegam aos 40.º em Évora e Beja no fim de semana. Na segunda-feira as temperaturas baixam, mas voltam a subir no dia seguinte.