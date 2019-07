Ordem dos Médicos alerta para falta de recursos humanos no Amadora-Sintra

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, alertou esta quarta-feira para a falta de recursos humanos no hospital Amadora-Sintra, nomeadamente anestesiologistas e obstetras, sublinhando que este cenário põe em causa a qualidade dos cuidados prestados."Faltam, seguramente, mais de 90 médicos neste hospital de várias especialidades. Em termos de anestesiologistas foi-nos reportado que faltam pelo menos 10 e em termos de obstetras faltarão 15 e isto tem condicionado a capacidade de resposta nalgumas áreas", apontou o bastonário.Miguel Guimarães, que falava aos jornalistas esta tarde, no final de uma visita ao hospital Fernando da Fonseca (conhecido por Amadora-Sintra), referiu que as vagas pedidas pela administração não estão a ser atribuídas, situação que "dificulta ainda mais o funcionamento" desta unidade de saúde, no distrito de Lisboa.O bastonário apontou ainda para a necessidade de serem substituídos equipamentos hospitalares, nomeadamente ventiladores e o angiógrafo, já com 20 anos."É um angiógrafo que já devia estar colocado de lado, dá imensos problemas. O conselho de administração garantiu-nos que será substituído a muito curto prazo", apontou.Os problemas de recursos humanos no hospital foram também relatados aos jornalistas pela anestesiologista Ângela Rodrigues, que se queixou da existência de pressões para reduzir o número de especialistas presentes nos serviços de urgência."O serviço está a lutar para conseguir manter o número correto de elementos em serviço de urgências. Nós queremos que sejam quatro elementos presentes durante o dia e durante a noite, mas existem pressões para que sejam reduzidos para três", lamentou.