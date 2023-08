Um osteopata, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de coação sexual de que foi vítima uma doente, de 24 anos, em Mirandela, durante uma consulta. Tudo terá acontecido na quarta-feira.



A utente, com problemas no joelho e na anca, deslocou-se à clínica e a pedido do profissional de saúde tirou a roupa e deitou-se.









