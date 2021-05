Os pais de Tomás, o menino de sete anos a quem o Papa ligou e que morreu vítima de um cancro, publicaram este domingo uma mensagem emocionada e de despedida ao filho.A 20 de Setembro de 2019 foi diagnosticado ao menino um Neuroblastoma - um cancro agressivo invasivo. A família criou uma pagina solidária no facebook, "Pelo sonhos do Tomás", para angariar dinheiro e ajudar nos tratamentos do menino e muitas figuras públicas associaram-se à causa.