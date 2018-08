Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

País em alerta com calor

Todos os distritos portugueses estão sob aviso amarelo.

08:43

Todos os distritos portugueses estão sob aviso amarelo, depois de os termómetros terem registado temperaturas máximas acima dos 40 graus este domingo.



Coruche foi a localidade mais quente, registando 40,7°C, seguida por Alvega, no concelho de Abrantes (40,5°C) e Alcácer do Sal (40°C).



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o período de tempo quente e seco irá manter-se pelo menos até amanhã.



De acordo com as previsões, algumas localidades do Alentejo poderão chegar aos 40 graus.