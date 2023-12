País em festa para entrar em 2024

We Trust e

É com oito minutos de fogo de artifício que o porto vai entrar no ano de 2024. Mas este ano há uma diferença, o espetáculo não vai ser feito apenas na Avenida dos Aliados, como era tradição, mas sim também a partir da Praça da República, pois as obras do metro obrigam a que se espalhe a festa pela cidade.O programa vai dividir-se em dois palcos: Avenida dos Aliados e Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal.Nos Aliados a partir das 23h30 vai atuarRichie Campbell, no Rossio a Carolina Deslandes e Jimmy P. Já pelas 00h00 em ambos os palcos haverá um espetáculo multimédia. A entrada é livre em todos os espaços.

Devido à enchente de pessoas, a PSP vai reforçar a segurança com revistas para garantir que não há nenhum problema. As garrafas de vidro são proibidas, à exceção das garrafas de champanhe e as estradas vão estão cortadas nos locais de festa.



Das 21h00 do dia 31 de dezembro à 1h30 do dia 1 de janeiro todo a Praça da República e ruas adjacentes vão estar cortadas.



Das 21h00 do dia 31 de dezembro até às 7h00 do 1 de janeiro toda a Avenida dos Aliados e adjacentes também vão estar cortados.



O conselho é que a população se desloque de transportes públicos e, para isso, a partir das 21h00 a Câmara Municipal do Porto reforçou a rede de autocarro para de 15 em 15 minutos passarem autocarros durante toda a noite. O metro também vai funcionar toda a noite.







Passagem de Ano em Lisboa



Na capital de Portugal, é na Praça do Comércio e no Parque das Nações que a população vai dar as boas-vindas a 2024, com um fogo de artifício a durar 13 minutos e com a atuação do DJ Nuno Luz e da banda Os Quatro e Meia.



As autoridades aconselham a que a população não se desloque de carro. No parque das Nações os condicionamentos ao trânsito começam-se a sentir pelas 23h20 até à 1h00. Já na Praça do Comércio, o evento vai decorrer entre as 16h00 do dia 31 de dezembro e as 5h00 do dia 1 de janeiro, havendo um perímetro de segurança externo para viaturas no Cais do Sodré, Rossio, Bairro Alto e Avenida Infante Dom Henrique.



É aconselhável o uso de transportes públicos que serão reforçados. O horário do metro será alargado até às 03h00.



Para que as festas recorram em segurança, a PSP, a Polícia Municipal e a Proteção Civil vão ainda estar nas ruas da cidade.



A PSP pede, também, que a população não leve armas brancas, garrafas e vidro, guarda-chuvas, explosivos ou ‘drones’. Será ainda proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro.







Passagem de Ano na Madeira



São esperadas 200 mil pessoas, vindas de todas as partes do mundo, na Avenida do Mar para ver o fogo de artifício no Funchal. Do mar, são oito os cruzeiros, com cerca de 30 mil pessoas, que vão poder assistir ao espetáculo com duração de oito minutos.











Passagem de Ano em Coimbra



A cidade de Coimbra recebe 2024 pelas 00h00 com fogo de artifício na Baixa da cidade, junto ao Rio Mondego.



Tony Carreira junta-se à festa no palco principal no Alta da Cidade, minutos depois da entrada do novo ano.